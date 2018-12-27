Afrikalı futbolcuların çıkış kapısı Antalya

Antalya'da kamp yapan ve yaşları 19 ile 24 arasında değişen 22 Ganalı futbolcu, umutlarını devre arası transfer dönemine bağladı. Afrikalı futbolcular bu dönemde Avrupa ve Türkiye'den kulüplere transfer olmayı hedefliyor.

Dünyanın en önemli spor turizm destinasyonlarından biri haline gelen Antalya, futbol takımlarının ocak ve nisan dönemindeki kampları için hazırlıklarını tamamladı. Antalya, FIFA kriterlerine sahip futbol sahaları,ılıman iklimi nedeniyle Avrupa, BDT ve Türk takımlarının kamp adresi oldu. Devre arasında Antalya'da bu dönemde yaklaşık 1500 takımın kamp yapması bekleniyor. Bu takımlar, 3 ay önce Antalya'ya gelerek kamp yapmaya başlayan yaşları 19 ile 24 arasında değişen Ganalı 22 profesyonel futbolcunun hayallerini süslüyor. Formlarını korumak için haftada 3 kez antrenman, hafta sonu 2 kez de hazırlık maçı yapan Afrikalı futbolcular, Antalya'yı bir çıkış kapısı olarak görüyor.

Mehmet Ali Gürboğa: "Kamp döneminde transferler olacak"

Futbolcuların menajerliğini yapan Mehmet Ali Gürboğa, Türkiye'ye transfer amacıyla Afrika kökenli futbolcular getirdiğini belirtti. Süper Lig ve PTT Lig'in yanında BAL liglerinde futbolcularının oynadığını dile getiren Gürboğa,“ Gana'nın AC Sondisco FC takımının futbolcularını Antalya'ya getirdim. Antalya'da kış döneminde yurt içi ve yurt dışından bir çok takım kamp yapıyor. Bu yetenekli futbolcularımızı yerli veya yabancı takımlara transfer olmasını sağlayabilmek için böyle bir organizasyon yaptık. Antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah ocak ayı içinde takımlarla anlaşmalarımız olacak” ifadelerine yer verdi.

"Antalya'dan Avrupa hedefi"

Gana, Nijerya ve Fildişi Sahilleri'nde yetenekli futbolcuların olduğuna değinen Gürboğa, “Şuanda 4 futbolcumuzla yakından ilgilenen takımlar var. Takımlar futbolcularımızı deneyecek beğenirlerse transfer yapacaklar. Diğerleri de kaliteli oyuncularımızdır. Amacımız futbolcularımızın gerek yurt dışı gerek yurt içi takımlarına transfer olmasını sağlamak. Kış döneminde burası bir futbol kenti olduğu için Antalya'dan dünyaya, Avrupa'ya açılmak istiyorlar. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan,Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerin çeşitli takımlarına gitmeye çalışacaklar. Haftada 3 gün antrenman yapıyorlar. Hafta sonları da bazı tesislerde özel hazırlık maçı yapıyorlar. Futbolcularımız hep hazır durumda oluyor”dedi.

"Yetenekli ve maliyeti düşük futbolcular"

Gürboğa,Türkiye'de son dönemde kulüplerin ekonomik sıkıntı içinde olduğuna değinerek, “Bu genç yetenekli maliyeti düşük oyuncular kulüplere kazandırılabilir. Buradan Avrupa'ya gidebilirler. Oyuncularımıza her kulüpten yetkili gelip izleyebilir yada maç yapabilir. Düşük maliyetle kaliteli futbolcular transfer edilebilir” diye konuştu.

Sackey Odametey: "Ünlü futbolcuları örnek alıyorum"

22 yaşındaki Sackey Odametey, Gana'da AC Sondisco FC takımında forma giydiğini belirterek, yeteneklerini daha iyi geliştirmek adına Antalya'ya geldiğini kaydetti. Michael Essien, Thierry Henry,Patrick Wieira gibi oyuncu olmak istediğini dile getiren Odametey, “ Ciddi ve çok çalışıyorum. Daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum”dedi.

Pinto Richmond: "Çok çalışıyorum"

Pinto Richmond, küçük yaşlardan beri futbol oynadığını belirterek, kendisini daha iyi geliştirmek ve başka takımlara transfer olmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla Türkiye'den Avrupa'ya açılmak istediklerini dile getiren Richmod,“ Başarılı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Michael Essien ve Yaya Toure gibi büyük oyuncular olmayı hedefliyorum. İnşallah bunu başaracağıma inanıyorum. İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde futbol oynak istiyorum. Türkiye'de Antalyaspor'u ve diğer takımları yakından takip ediyorum” şeklinde konuştu.