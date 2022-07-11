Ağabeyinin evinde fenalaşan kadın kurtarılamadı

Antalya'da yaşadığı ağabeyinin evinde fenalaşan 1 çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1878 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Leman Ö., bir süredir yaşadığı ağabeyinin evinde sabah saatlerinde fenalaştı. Bunun üzerine aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Leman Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bir çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Leman Ö.'nün yaklaşık 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığı ve yakınlarının desteğiyle bırakmaya çalıştığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.