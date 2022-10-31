İhlas Haber Ajansı

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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı


Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle mahalle içinde seyir halinde olan H.T. (31) bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü H.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine giden sürücü tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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