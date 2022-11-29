Ağaca çarparak durabilen lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil, refüje çıkıp ağaçlara çarparak durabildi. Kazada lüks otomobil hurdaya dönerken, iki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Gökçen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine doğru gelmekte olan Hasan C.U. yönetimindeki 34 MEN 97 plakalı lüks otomobil ile Hüseyin U. yönetimindeki 07 AVA 074 plakalı otomobil önce cadde üzerinde çarpıştı. Daha sonra ise sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kaza sonucu otomobillerden birisi adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.