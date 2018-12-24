Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

Antalya'da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedinin düşme tehlikesine karşı battaniye açan vatandaşlar ise ağacın etrafında adeta tur attı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki Platin Sitesi'nde yaşandı. Sitenin bahçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye aracının merdiveni ile ağaca yükselen bir itfaiye eri elindeki çubuk yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmak isterken, vatandaşlar ise kedinin düşme tehlikesine karşı ağacın altına battaniye açtı. Vatandaşların ağaç etrafında sürekli hareket ederek adeta tur atması renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle seyrederken, bazı vatandaşlar da yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldılar. Kedi uğraşlar sonucu ağaçtan indirildi.