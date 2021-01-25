Ağaçta saatlerce mahsur kalan kedi kurtarılınca mama kavanozuna saldırdı

Kedinin davranışları, kurtarma operasyonlarında kedilerin kaçması ve zor zapt edilmesine alışkın olan itfaiyeciyi bile şaşırttı. Kurtarılan kedi, kendisine yemek veren gazetecinin uzattığı mama kavanozuna adeta saldırdı.

Yürüyüşe çıkan vatandaş gördü

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıkan Mehmet Bülbül, adeta ağlayarak yardım isteyen bir kedi sesi duyunca etrafına bakındı ve villanın içinde bulunan büyük çam ağacının gövdesine tutunmuş kediyi gördü. Yaklaşık 6 saat kedinin inmesi uğraşan vatandaş, daha sonra itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İtfaiye için kolay operasyon oldu

Vatandaşın ihbarı üzerine Kındıl Sokak'taki villanın önüne gelen Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekibi, 8 metre yükseklikteki kesilmiş bir dalın çıkıntısında mahsur kalmış kediyi kurtarmak için harekete geçti. Bir itfaiyeci, asansörlü merdivenle kedinin bulunduğu noktaya ulaşıp kediyi sağ salim yere indirdi.

Kedinin soğukkanlılığı şaşırttı

Benzer olaylarda kediler itfaiye aracının motor gürültüsünü duyduğunda bile paniğe kapılarak bulunduğu yerden aşağı atlama, daha yükseğe tırmanma, yakalandığında tırmalama gibi davranışlar sergilerken, bu olaydaki kedi, itfaiyecilerin çalışmasını soğukkanlı biçimde izledi.

Mama kavanozuna adeta saldırdı

Kurtarma operasyonunu izleyen Svetlana isimli bir Rus kadın da kedinin sakinleşmesi için kucağına alıp severken, saatlerce ağaçta aç susuz mahsur kalan kediyi İHA muhabiri özel mama ile besledi. Kedi, mama kavanozunu görünce kendisine verilmesini beklemeden içine girip adeta saldırarak karnını doyurmaya çalıştı.