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AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin acı günü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni’nin kayınbabası İsmail Çıtırgı hayatını kaybetti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni'nin kayınbabası İsmail Çıtırgı hayatını kaybetti.


AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kepez eski İlçe Başkanı ve 2014 Niğde Belediye Başkan Adayı Fikret Çıtırgı'nın babası İsmail Çıtırgı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


İsmail Çıtırgı'nın cenazesi bugün Antalya Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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