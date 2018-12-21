AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası toprağa verildi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni’nin bu sabah saatlerinde vefat eden kayınbabası İsmail Çıtırgı toprağa verildi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin bu sabah saatlerinde vefat eden kayınbabası İsmail Çıtırgı toprağa verildi.
AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kepez eski İlçe Başkanı ve 2014 Niğde Belediye Başkan Adayı Fikret Çıtırgı'nın babası İsmail Çıtırgı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. İsmail Çıtırgı Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Çıtırgı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.