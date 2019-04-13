AGC 'den İHA'ya 4 ödül birden

İhlas Haber Ajansı (İHA), Yılın Haber Fotoğrafı, Yılın Haber, Spor Haberi dalı, Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı dalında dört ödüle birden layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2018 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada, İhlas Haber Ajansı 4 ödüle layık görüldü.

İHA'ya 4 ödül birden

Yarışmada, yazılı basında, 'Bel fıtığına rot balans ayarı' adlı haberiyle Yılın Haberi ödülü ve Spor dalında ‘En fanatik okul' haberi ile iki ödül İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Suat Metin'e verildi. En İyi Haber Fotoğrafı dalında da ‘Deprem değil, heyelan' adlı fotoğrafıyla Suat Metin ödül alırken, ‘Peynir dağ' adlı fotoğrafıyla İsa Akar da, Yılın Doğa ve Çevre fotoğrafından ödüle layık görüldü.

Başkan Yeni: “Tüm meslektaşlarımı kutluyorum”

Ödül alan gazetecileri tebrik eden AGC Başkanı Mevlüt Yeni, emek ve emekçiye büyük önem verdiklerini belirterek, “Her yıl Antalya dışından oluşturduğumuz gazetecilik mesleğinde tecrübeli birbirinden değerli jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, hem yılın gazetecilerini hem de yılın foto muhabirlerini seçmişlerdir. Türk medyasının en prestijli ödülleri haline gelen Antalya Basın Ödüllerine meslektaşlarımızın ilgisi ve jürimizin titiz değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz.

Cemiyetimizin 35.kuruluş yıl dönümü nedeniyle aramızdan ayrılan kurucu meslek büyüklerimizi anmak adına, bu yıl vereceğimiz ödüllerin bazılarına kurucu üyelerimizin ismini vererek vefamızı göstermek istiyoruz. Bundan böyle bu uygulamayı diğer yıllarda da aramızdan ayrılan diğer cemiyetimiz üyeleri içinde sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz” dedi.

Ödül alan gazeteciler

Ödül alan kategori ve gazeteciler ise şöyle sıralandı:

Yazılı basın haber dalında, ‘Bel fıtığına rotbalans ayarı' Suat Metin (İHA), Araştırma İncele kategorisinde Hilal Gazetesi'nden Okan Dilek, En iyi röportaj XL Magazin Dergisi'nden Pelin Köksalan, Güncel Yazı da, Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz, Spor dalında İHA'dan Suat Metin, Ekonomi ve Turizm dallarında Hürriyet Akdeniz Gazetesi'nden Ceren Deniz ödüle layık görüldü.

Televizyon ödülleri kategorisinde Kanal V televizyonundan Şenol Civcir, Program dalında yine Kanal V televizyonundan Ali Orhan, En İyi Görüntü kategorisinde Anadolu Ajansı'ndan Bekir Bektaş ödül alırken, TRT Antalya Radyosu'ndan Yeşim Ertan, Yılın Radyocusu, Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel Sayfa Tasarımı ödülüne layık görüldü.

Yarışmada, Girişimci Ödülü Haber dalında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Celal Ünal'ın, Jüri Özel Ödülü Kanal V Televizyonundan Mehmet Akif Arıcı ve Serdar Korkmaz'ın, Nur Dağtekin Özel Ödülü: CNN Türk Televizyonundaz Güven İslamoğlu, AGC Kurum Özel Ödülü Antalya Ticaret ve Sanayi Borsası'na (ATSO), AGC Kişi Ödülü de Prof.Dr. Nevzat Çevik'e verildi.

26.Hasan Özkay Fotoğraf yarışmasında ise, Yılın Haber Fotoğrafı, ‘Deprem Değil Heyelan' adlı fotoğrafıyla İHA'dan Suat Metin'in, Yılın Doğa Çevre Fotoğrafı da ‘Peynir Dağ' isimli fotoğraflar İsa Akar'ın oldu.