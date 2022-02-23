AGC ile Antalya Barosu'ndan eğitim ve iş birliği protokolü

Protokol kapsamında alanında uzman avukatlar ve öğretim üyeleri, gazetecileri hak ve sorumlulukları başta olmak üzere, haber metinlerinde kullandıkları ifadelerin hukuki yansımaları hakkında bilinçlendirecek.

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez ve AGC Başkanı İdris Taş'ın Kaleiçi'ndeki AGC idare merkezinde imzaladığı protokol ile ilgili konuşan Başkan Taş, “Elbette meslek örgütümüz, alanlarıyla ilgili hak ve ödevlerini bilen, deneyimli, donanımlı ve bilinçli üyelerden oluşuyor. Ancak hayat devam ettikçe öğrenme de devam ediyor. Bu protokolle üyelerimiz hem

bilgilerini tazeleyecek hem de çok değerli yeni bilgiler edinecek. Eğitimler, gazetecilik faaliyetinin hukuksal sınırları, gazetecinin hak ve sorumlulukları, haberlerde geçen hukuki terimler, kişi hakkı ve basın özgürlüğü gibi başlıklarda gerçekleştirilecek. Her protokolümüz kıymetli ancak Antalya Barosu ile imza altına aldığımız bu projeyi yaşam boyu öğrenmeyi savunan biri olarak daha da önemsiyorum” diye konuştu.

"Seminerlerle bilgilendirilecek"

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez ise, “Protokol kapsamında düzenlenecek seminerlerle, Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler; haber toplama, yazma ve sunma aşamalarında kullanacakları hukuki terimlere ilişkin bilgilendirilecek. Verilecek eğitimlerle; haberlerde karşılaşılan hukuki meselelerin anlatımında standart bir dile kavuşulması, okuyucuda güven duygusu oluşturacak netlikte ifadeler kullanılması, habere konu kişi, grup ya da kurumların hukuki haklarını zedeleyici bir dilden kaçınılması, bilgi toplama ve talep etme yolları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanıyor” dedi.

Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade eden Geçilmez, “Bu iş birliğinin özverili çalışmalarıyla ülke çapında dikkat çeken haberlere imza atan Antalya basınına daha da değer katacağını umuyoruz” diye konuştu.

Geçilmez, AGC üyesi gazetecilerin görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri sorunlarda da Antalya Barosu olarak her zaman destek vereceklerinin altını çizerken, “ Taş yönetimindeki Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile daha çok güzel iş birlikteliklerimiz olacak” dedi.

AGC'den yapılan açıklamada protokol kapsamındaki eğitimin en kısa sürede gerçekleştirileceği, eğitim takviminin de üyelere duyurulacağı belirtildi.