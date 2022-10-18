AGC Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

AGC'nin 2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri töreninde Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, AHEP Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri geceye katıldı. AGC 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda gazete ve TV dalında 16 kategoride 20 esere ödül verildi.

Yılın Televizyon Habercisi Ahmet Görmez, Yılın Haber Fotoğrafçısı Erhan Sevenler, Yılın Gazetecisi ödülü alan ise Çiğdem Toker oldu.

Gazete haberi dalında Mehmet Al, Güncel Yazılar dalında Gülay Şahin, Güncel Yazılar Jüri Özel Ödülünü Ali Özsoy, Gezi İnceleme Araştırma dalında Raşit Raşitoğlu, Spor Haberi dalına Ercan Yıldırım, Sayfa Düzeni dalında Gizem Çetinkaya, Gazete Röportaj dalında Özlem Kaygusuz, Röportaj Jüri Özel Ödülü Asiye Araz, fotoğraf dalında Mehmet Al, Reklam Tasarım dalında Kerim Coşkun, Reklam Tasarım Jüri Özel Ödülünü Yusuf Cengizhan Yıldırım jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Televizyon haberi dalında Alkın Biricik, Görüntü Kamera Çalışması dalında Mert Cantürk, Montaj Kurgu Jenerik dalında Mustafa Bayır, TV Spikerlik dalında Rayıf Doğrulu, Kültür Programı dalında Aynur Yüksek, TV Spor Programı dalında Uğur Veysel Okşar, TV Program dalında Ersoy Bakır, TV Kültür Sanatsal dalında Hayal Başar, Yılın İnternet Gazetesi dalında Aynur Özkaya ödülün sahibi oldu.

AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü'nün sahibi Alanya'da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.

“Bizim için güzel bir gece oldu”

Törende konuşan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, “Cemiyetimiz üyelerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacı ile medya sektöründe ülkemizin önde gelen değerlerinin tecrübelerinden istifade etmek amacıyla medya söyleşileri organize ettik. Çok yararlarını gördüğümüz bu organizasyonlara devam etmeyi planlıyoruz. Bu gecede 2021 yılında ürettikleri haberler ile yarışmaya katılan arkadaşlarımıza ödülleri verildi. Kıymetli jüri üyelerimiz tarafından ödüle layık görülen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir gece oldu” dedi.