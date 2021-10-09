AGC'de İdris Taş dönemi

AGC'nin Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Seçimde 250 üye oy kullandı. Eski başkan Mevlüt Yeni'nin yeniden aday olmadığı ve İdris Taş ile Haşmet Öyken arasında geçen başkanlık yarışını 150 oy alan Taş'ın listesi kazandı. Seçimde Öyken'in listesi 95, oy alırken sandıktan 5 geçersiz oy çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından Taş ve Öyken birbirlerine sarılıp, birliktelik mesajı verdi.

AGC'nin yeni başkanı Taş, AGC'nin 18. Genel Kurulu'nda birlik ve beraberliğin, AGC'nin kazandığına dikkat çekti. Büyük bir yükü omuzladıklarını dile getiren Taş, “ Bunun bilincindeyiz, gece gündüz çalışıp, proje üretim, katılımcı demokrat bir şekilde AGC'yi bayrağı aldığımız yerden en üst seviyeye taşımak asli görevimiz olacaktır. Omuz veren, destek olan tüm meslektaşlarımız teşekkür ediyorum ”dedi.

Taş'ın yönetim kurulu listesinde; Rasim Gündüz, Şifa Çiçek, Işık Tuncel, Ersin Aydın, Ahmet Öcal, Ahmet Yenigün,Y alçın Teke, Mehmet Kılıçaslan, Süleyman Elçin, Hayrettin Deniz yer alıyor.