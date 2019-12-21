AGC'de yerel medyanın sorunları ele alındı

Antalya Gazeteciler Cemiyetinde (AGC) düzenlenen Medya Karavanı'nda, kentte bulunan yerel medyanın sorunları konuşuldu, gazetecilik mesleğinin iyileştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda da görüşmeler yapıldı. Toplantının ardından ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel tarafından, ‘Basında Güven' konulu söyleşi düzenlendi.

AGC'de, Özgürlük Araştırmaları Derneği ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün ortak düzenlediği, ‘Türkiye'de Anlamlı İfade Olanakları Oluşturmak Projesi' kapsamında, ‘Medya Karavanı' gerçekleştirildi. Toplantıya AGC Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü temsilcileri Llija Vojnovic, Nermin Pınar Erdoğan, Nazım Arda Çağdaş, Engin Varol, Özgürlük Araştırmaları Derneği temsilcisi Barış Yardımcı, Antalya'da bulunan yerel medya temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kentteki yerel medyanın sorunlarının konuşulduğu toplantıda, gazetecilik mesleğinin iyileştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda da görüşmeler yapıldı.

Medya Karavanı'nın, Türkiye'de Anlamlı İfade Olanakları Oluşturmak Projesi kapsamında düzenlendiğini ifade eden Nermin Pınar Erdoğan, Medya Karavanı kapsamında 8 ile gideceklerini ve yerel basının sorunlarını dinleyeceklerini kaydetti.

Öneriler, meclise sunulacak

Ankara ve İstanbul'da alan çalışması yaptıklarını ifade eden Nermin Pınar Erdoğan, “Bunun nihayetinde gazetecilerin sorunlarını gidermek için neler yapılabilir bir öneri metni hazırlanacak. Bu öneri metni de meclise ve ilgili kuruluşlara sunulacak. İlk olarak Kars'a gittik. Bundan sonra Samsun, Kocaeli, Aydın, Hatay, Diyarbakır ve Eskişehir'e gideceğiz” dedi.

AGC'de yapılan toplantı hakkında konuşan Nermin Pınar Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'daki yerel gazeteleri temsil eden arkadaşlarımız gazeteciliğin geliştirilmesi için neler yapılabilir konusunda önerilerini sundular. Arkadaşlarımızın, yerel basın özelinde denetim mekanizması oluşturulması gerektiği, internet gazeteciliğin de meslek olarak tanınması konusunda önerileri oldu. Ayrıca gazetecilerle ilgili oluşturulacak denetim mekanizmasının, gazeteciliği kalitesini arttırabileceği söylendi. Ekonomik sorunlar, gazetecilere tehdit ve korunması yönünde öneriler de oldu”

Medya Karavanı'nın ardından TFMD Başkanı Rıza Özel, ‘Basında Güven' konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide ilk olarak fotoğrafın tarihçesini anlatan Özel, fotoğrafın icadının ardından savaş bölgesine giden foto muhabirler ve çekilen ilk fotoğraflar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Dijital devrime değinen Özel, ilk dijital fotoğraf makinasının 1975 yılında mühendis Steven Sasson tarafından icat edildiği bilgisini paylaştı.

“İnsanlar artık tek ses duymak istemiyor”

Basında güveninin önemine işaret eden Rıza Özel, yazılı basının güç kaybettiğini kaydetti. Özel, “Dünyada tiraj kaybediliyor ama sıralamada Amerika'da birinci sırada yer alırken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Amerika, dijital abonelikler arttığı için tiraj kaybediyor. Yani orada okuyucu başka bir mecraya taşınıyor. Türkiye'de ise güven nedeniyle tirajlar azalıyor. İnsanlar artık tek ses duymak istemiyor. Bütün gazetelerin aynı olmasından rahatsızlar. Türkiye'de son 5 yılda yüzde 44 oranında düştü Son bir yıldaki tiraj kayı ise yüzde 17,6 oldu” diye konuştu.

Gazetelerin mobil yazılımlara göre kendilerini şekillendirdiğini dile getiren Özel, “Dünyada 5 milyar 112 milyon kişi mobil uygulamaları kullanıyor. Özellikle Twitter ve Facebook tamamen bir savaş alanı. Bu iki uygulama gazeteciliği arttıran bir unsur haline geldi. Facebook, hükümetlerin önlem alması gereken bir yapıya dönüşmeye başlıyor. Amerika'daki seçimlerde Facebook etkili oldu. Başka ülkelerde de manipülasyonlar yapılabiliyor. Twitter ise teyit edilmemiş bilgilerle dolu” şeklinde konuştu.

Özel, fotoğraf üzerine oynanan manipülasyonları anlatarak, örnek fotoğraflar gösterdi. Sosyal medyada yapılan manipülasyonların 2017 yılından sonra yaklaşık 4 kat arttığını vurgulayan Özel, Türkiye'de çok sayıda sahte hesap olduğunu da belirtti.