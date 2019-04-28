AGD Başkanı Erdinçler: "Türkiye'de yaşlı nüfus yüzde 17 arttı”

Dr. Deniz Suna Erdinçler, Türkiye'de son 5 yılda yaşlı nüfusun yüzde 17 artarak, 7 milyona ulaştığını kaydetti. Erdinçler, “2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus yüzde 8,7'dir. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi de artmış, ortalama 78 yıl olmuştur.” dedi.

2'nci Uluslararası ve 12'nci Akademik Geriatri Kongresi, Antalya'nın Lara bölgesinde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, geriatrinin 65 yaş ve üzeri hastaların sağlık sorunlarını, hastalıklarını, fonksiyonel yaşamlarını, yaşam kalitelerini, koruyucu hekimlik uygulamalarını ilgilendirdiğini kaydetti.

Kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erdinçler, "Bu seneki kongremizde geriatri alanında çok deneyimli ve tanınmış 4 yabancı konuğumuzun 'sarkopeni/frailty', 'palyatıf bakım', 'yaşlıda hipertansiyon ve hiperlipidemi tedavisi', 'ileri evre demanslı yaşlıda ağrı' konularında sunumları oldu. Bu yıl 12'sini yaptığımız kongremizde yaşlı hasta ile sık karşılaşan hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının yaşlı hastanın özellikleri ve hastalıkları, koruyucu hizmetler ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgilerini tazelemekte, güncel bilgileri sunmakta ve bilimsel araştırmalarımızı paylaşmaktayız. Bu seneki kongrede 3 kurs (1. Palyatif bakım kursu, 2. Nütrisyon kursu, 3. Klinik ozon kursu), 15 panel ve 7 uydu sempozyumu düzenlendi. 200 katılımcı, 122 sözel bildiri, 29 poster bildiri ile katılım vardı” dedi.

"Yeni güncel bilgiler aktarıldı"

Kongrede yaşlılarda diyabet, ilaç seçimi, hareket bozuklukları gibi konuların ele alındığını söyleyen Prof. Dr. Erdinçler, “Parkinson hastalığı, yaşlıda demir eksiliği anemisi ve MDS'nin yönetimi, kalp yetmezliği ve yaşlıda YOAK kullanımı, depresyon ve uyku bozuklukları, yaşlı osteoporozunda ilaç seçimi, KOAH, pulmoner tromboemboli, yoğun bakımda ve sonrasında yaşlı hastanın takibi, kırılganlık, bening prostat hipertrofisi ve impotans, demans ve tedavisi, yaşlıda aşı programı ve enfeksiyonlar, yaşlıda beslenme bozukluğu ve tedavisi, sarkopeni gibi yaşlıda sık görülen durumlar konularında otör olan konuşmacılar tarafından anlatıldı, yeni güncel bilgiler aktarıldı" ifadelerini kullandı.

Toplumların yaşlanmasının 20'inci yüzyılla gelen bir kavram olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erdinçler, sağlıktaki gelişmelerle ölüm oranlarının azalması ve yaşam sürelerinin uzaması ile dünya nüfusunun yaşlanmasının beklenen bir durum olduğunu belirtti.

“Yüzde 17 artarak, 7 milyona ulaşmıştır”

Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun, nüfus piramidinin en hızlı artan bölümünü oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Erdinçler, “Ülkemizde de son 5 yılda yaşlı nüfus yüzde 17 artarak, 7 milyona ulaşmıştır. 2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus yüzde 8,7'dir. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi de artmış, ortalama 78 yıl olmuştur. Batılı ülkelerde yaşlı nüfus toplumun yüzde 15'ini oluşturmasına rağmen hastane başvurularının yüzde 50'den fazlasını, sağlık harcamalarının da yüzde 40'ını bu grup kullanmaktadır. Hızla artmakta olan 80 yaş üstü nüfus en çok komorbiditesi olan, kırılgan ve en çok fonksiyonel yetersizliği barındıran nüfusu temsil etmektedir. Genç insanların sağlık sorunları üzerine yoğunlaşmış koruyucu sağlık hizmetleri ve özelleşmiş üst ihtisas dalları, yaşlı hastanın kompleks problemlerini anlamada ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır” şeklinde konuştu.