AGT, zemin mutfak ve banyo çözümleriyle Unicera'da

AGT, 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de gerçekleştirilecek olan Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda mutfak mobilyası çözümleri ve parke alternatifleriyle yeni bir vizyon sunacak.

Ahşap bazlı mobilya ve dekorasyon grubu ürünleriyle sektörün öncü ismi AGT, Unicera'da yer alarak mutfak ve banyo mobilyasına dair çözümlerini uluslararası katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Firma, şimdi de mutfak ve banyo mobilyasına dair çözümlerini Unicera'da katılımcılarının beğenisine sunarken, antistatik ve suya dayanıklı parke ürünlerini de sergileyecek.

Firmanın standındaki ürünler

Seramik boyutunda suya dayanıklı laminat parkeler; yalnızca konut değil, ofis ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda da tercih edilen laminat parkeler suya dayanıklı, doku ve renk seçenekleri bakımından rakiplerinden ayrışan, 25 yıl garantili, antistatik parke koleksiyonlarıyla fuarda olacak. Firma, yeni doğal yüzey yoga ve Marco Polo parkelerini de sergileyecek.

Suya dayanıklı mood parke koleksiyonu ile laminat parkeye yeni bir soluk getiren AGT, mood koleksiyonu içerisine yerleştirilen geniş ebatlı taş desenler ile fuar katılımcılarına zeminde alternatif bir ürün sunacak.

"Premium mutfak trendi"

Kapak ve dekorasyon malzemelerine yeni panel koleksiyonu 3P; firmanın supramat koleksiyonu ile yükselişe geçen mat trendi, premium pet panel koleksiyonu ile yeni bir boyut kazandı. Solid renklerdeki zarafeti mekanlara taşıyan 3p panel koleksiyonu dokulu yüzeyleri ile de yeni bir premium mutfak trendini başlattı. 3p koleksiyonu özellikle parmak izi bırakmama ve yüksek çizilmezlik direnci ile de mutfaklara fonksiyonelliği sunuyor.

Türkiye'nin CDF üreticisi

Firma Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, en son üretim teknolojisini yüksek kaliteli ve sürdürülebilir malzemelerle birleştiren en yeni levha çözümlerinden birisi olan Compact CDF'i üretmeye başladı. Bu yeni ürün grubuna fuarda da yer verecek olan firma, Türkiye'de daha çok ithal edilerek kullanılan bu ürünün yerli üreticisi olarak fuar ziyaretçilerine yüksek yoğunlukta suya dayanımlı özel AGT MDF'si ile üretilen CDF koleksiyonunu tanıtacak.