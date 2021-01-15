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Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil, ahırdan kaçıp yola çıkan ata çaptı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil, ahırdan kaçıp yola çıkan ata çaptı. Kazada sürücü yaralanırken, at telef oldu.


Kaza, Korkuteli-Burdur caddesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ahırdan kaçıp yolun karşısına atlayan ata, karşı istikametten gelen Mehmet A. idaresindeki 07 CVF 33 Plakalı otomobil çarptı. Aracın sürücüsü (21) atın çarpmasıyla yaralanırken, at olay yerinde telef oldu, yavrusu yaralandı.


Araç sürücü ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilirken, telef olan at, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.

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