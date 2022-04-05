Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde koyun ve keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde koyun ve keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, kaybolan hayvanları ahırdan 13 km uzaklıkta bulup sahiplerine teslim etti.
Kaş ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan H. T., geçtiğimiz Pazar günü 18.00 sıralarında 11 koyun, 3 keçisini kaybetti. Durumun bildirilmesinin ardından Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, hayvanları ahırdan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta gezinirken bularak, sahibi H. T.'ye teslim etti.