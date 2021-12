Ahıskalı Türkler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Ziyatdin Kassanov, tüm delegelerin oyunu alarak tekrar genel başkan seçildi. Bugünün dünyada yaşayan 600 bin Ahıskalı Türkler için tarihi bir gün olduğuna işaret eden Kassanov, “Malımızla, varlığımızla, canımızla Türk milleti, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı DATÜB'ün Türkiye Akdeniz Temsilciliği ev sahipliğinde Antalya Kundu'daki bir otelde düzenlendi. Türkiye, Kazakistan, ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan'da gelen delegelerle toplanan genel kurulunu teması ‘birlik ve beraberlik' olarak ilan edildi. Çok sayıda delegenin katılım sağladığı genel kurula Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da online olarak katıldı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, tek aday olarak katıldığı kurulda, tüm delegelerin oyunu alarak tekrar genel başkan seçildi.

“Yol haritamızı belirledik”

Bugünün dünyada yaşayan 600 bin Ahıskalı Türkler için tarihi bir gün olduğuna işaret eden Kassanov, “9 ülkede yaşayan Ahıskalılar, bu kongreye öz temsilcilerini gönderdi. Allah'a çok şükür, yeni meclis, yönetim ve başkan seçildi. Hedefimizi ve önümüzdeki yol haritasını belirledik. Bu yolda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın yanındayız”

Ahıskalı Türkler olarak şanslı bir toplum olduklarını ifade eden Kassanov, Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirtti. Kassanov, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her yerde hissettiklerini aktararak, “Cumhurbaşkanımızı desteğini her yerde ve her zaman görüyoruz. Her zaman onlar bizimleydiler. O yüzden Ahıska Türkleri olarak Türk milletine ve Türk devletine vefa borcumuz var. Biz 3 kere sürgüne uğrayan bir toplumuz. Hayat bizi 9 ülkeye parçalasa da ne dinimizi, ne dilimizi ne de örf ve adetlerimizi kaybetmedik. Malımızla, varlığımızla, canımızla Türk milleti, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Genel kurula katılan DATÜB Türkiye Akdeniz Temsilciliği Başkanı İsmail Mamet de, Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.