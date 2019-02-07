Ahmet Çevik Tiyatrosu "Kaçamak Ya Da Kaçamamak" Akseki'de

Ahmet Çevik Tiyatrosunun 'Kaçamak ya da Kaçamamak' oyunu Antalya'nın Akseki ilçesi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Akseki'nin Cevizli mahalle muhtarı Harun Çınar'ın katkılarıyla Ahmet Çevik Tiyatrosunun 'Kaçamak ya da Kaçamamak' adlı oyunun gösterimi yapıldı. Cevizli Mahallesi Belediye Düğün salonunda gerçekleşen gösteriyi Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Erbuğa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük ve vatandaşlar izledi.

Deniz Nida Şener'in yazdığı, Ahmet Çevik, Şebnem Schaefer, Murat Gören, Yelda Alp ve Cengiz Güleryüz'ün oynadığı Tiyatro gösterisinde, karısının bir haftalık seyahatini fırsat bilip çapkınlığa çıkan Bora, kendisini hiç beklemediği olayların içinde buluyor. Düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalıştıkça da işler daha da karmaşık bir hal alıyor.

Akseki Cevizli mahallesinde Cevizli muhtarı Harun Çınar, “Kaçamak ya da Kaçamamak” adlı oyunu Cevizli halkı ile buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.