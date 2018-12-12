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Ahmet Vefik Paşa Caddesi konforlu hale geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İlçesi’nde bulunan Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İlçesi'nde bulunan Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapıyor. Yenileme çalışması öncesinde yağmursuyu altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler 6 etaptan oluşan projede hummalı bir çalışma yürütüyor.



1 milyon 400 bin liraya mal olacak


Toplam 4 bin 200 metre uzunluğundaki caddenin güney aksında başlatılan 690 metrelik birinci etabı tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri caddenin kuzey aksında da en yakın zamanda çalışmaların başlayacağını bildirdi. Toplam maliyeti 1 milyon 400 bin TL olan proje tamamlandığında Ahmet Vefik Paşa Caddesi konforlu ve modern bir ulaşım aksına ulaşacak.

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