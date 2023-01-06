Aile içi kavgada polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Antalya'da aile içi kavgayı ayırmak isteyen polis memurunu bacağından bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ne hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, aynı adres yakınında aile içi kavga yaşandığını gördü. Kavgayı ayırmak için duran polis memurları, araçtan iner inmez Cumhur M.'nin(30) saldırısına maruz kaldı. Polis ekipleri ile şahıs arasında bir süre arbede yaşandı. Polis memuru, şahsı biber gazı ile etkisiz hale getirmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada şahıs elindeki bıçağı yerdeki polis memurunu bacağından sapladı. Diğer polis ise silahını çekerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan, akrabalarının da araya girmesi ile etkisiz hale getirildi. Bıçağa polis ekipleri tarafından el konuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Osman A., Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Cumhur M., polis merkezine götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Diğer taraftan, saldırgan şahsın polisi bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ihbar üzerine olay yerine gelen şahsın, bir anda önce elinde bulunan bir cisimle polis arabasına saldırararak, "Yine mi geldiniz? Gelmeyin" dediği görüldü. Ardından, polis ekiplerinin şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada, şahsın yere düşen polis memurunu bacağından bıçakladığı anlar kayda geçti.