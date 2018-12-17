'Ailemin trafik polisiyim' projesi Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik 'Ailemin trafik polisiyim' projesi hayata geçirildi.

Öğrencilerde trafik kurallarının davranış haline gelmesini hedefleyen 'Ailemin trafik polisiyim' projesi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından ilk olarak Gönül Kemal Reisoğlu İlk Okulu'nda uygulamaya başladı. Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen polis, trafik kurallarının önemli olduğunu söyleyerek, ebeveynlerinin trafikte yapmış oldukları kural ihlallerinde uyarmalarını istedi. Animasyon filmleriyle trafik eğitimi veren polis daha sonra öğrencilere trafik polisi şapkası ve ailenin trafik polisi rozeti hediye etti. Renkli görüntülerin kaydedildiği eğitimin sonunda polis ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetkililer proje kapsamında eğitimlerin süreceğini belirtti.