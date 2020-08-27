Ailesini dışarı çıkarıp, cam parçasıyla eylem yaptı

Antalya'da halüsinasyon gördüğü ileri sürülen genç, ailesini evden dışarı çıkarıp elindeki cam parçası ile kendine zarar vermeye çalıştı. Genç, sağlık merkezine götürülme şartıyla eylemine son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5329 Sokak'taki bir binanın girişi kat dairesinde meydana geldi. Halüsinasyon gördüğü öne sürülen 28 yaşındaki Hüseyin D., yaşadığı sorunlar nedeniyle ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin D., ailesini dışarı çıkarıp, eline aldığı cam parçası ile kendine zarar vereceğini söyledi. Yaşanan kavga ve gürültü üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis Hüseyin D.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Elinde camla pencere önüne gelen Hüseyin D., polis merkezine değil, hastaneye götürüleceğinin söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçti. Polis şahsın elindeki camı da delil torbasına aldı.

Bir süre daha dışarıda ekiplere zorluk çıkartan Hüseyin D., tedavisi için ambulansla sağlık merkezine götürüldü.