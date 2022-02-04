Ailesini kahvaltıya getiren adamın masada unuttuğu telefon, hırsızın radarına girdi

Antalya'da ailesiyle birlikte bir işyerinde kahvaltı yapan adamın, masanın üzerinde unuttuğu cep telefonu hırsızın radarına girdi. Tuvalet bahanesiyle işyerine giren hırsız, çıkışta ise masanın üzerinde unutulan telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsıza seslenen telefonun sahibi, “Ben kapı kapı dolaşarak temizlik bezi satıyordum. Onlar da çalışsınlar ama bu şerefsizliği yapmasınlar” dedi.

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla kahvaltı yapmaya gelen Ergün Kaynak, işletmeye ait masaya oturdular. Havanın soğuk olması üzerine içeriye giren aileden Ergün Kaynak, yaklaşık 9 bin lira değerindeki cep telefonunu masanın üzerinde unuttu. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, önce masadaki cep telefonunu fark etti, ardından işyerine tuvalet bahanesiyle girdi. Çıkışta tekrar masaya yönelen şüpheli, cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Telefonunun çalındığını fark eden Kaynak, polisi arayarak şüpheliden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ise, eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Çalışsınlar ama bu şerefsizliği yapmasınlar”

Olayın halen şokunda olan Kaynak, “Kahvaltı esnasında çocuklar üşüyor diye içeri geçtik. Bir an dalgınlıkla masa üzerinde unutmuşum. Aradan 10 dakika falan geçti, hırsız içeri girip etrafı kolaçan ediyor. İçerideki arkadaşlara tuvaleti sorup tuvalete giriyor. Ardından tekrar dışarı çıkıp telefonu alıyor. Ben kapı kapı dolaşarak temizlik bezi satıyordum, onlar da çalışsınlar ama bu şerefsizliği yapmasınlar” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anıysa işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ailenin içeriye girmesinin ardından masada unutulan cep telefonunu fark eden şüpheli, önce etrafı kolaçan ediyor, ardından işyerine giriyor. Görüntülerin devamında da şüpheli bir süre sonra dışarı çıkıp masaya tekrar yönelerek cep telefonunu alıyor.