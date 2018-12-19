AK Parti Aksu İlçe Başkanı belli oldu

AK Parti'de Aksu'da yeni ilçe başkanının kim olacağı sorusu cevap buldu. Mevcut Başkan Durmuş Kaan Şahin'in Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevden ayrılmasının ardından boşalan koltuğa Ak Parti Genel Merkezi tarafından Aksu'da 16 yıldır Harita Mühendisi olan Tevfik Fuat Cebeci atandı. Görev tebliği için bugün AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ekibi ile Ankara'ya giden Cebeci'ye burada görev Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı tarafından görev tebliğ edildi. Görev tebliğ kağıdını alan Cebeci, hatıra fotoğrafı da çektirdi.