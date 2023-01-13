AK Parti Antalya İl Başkanı Taş'tan aday adaylığı açıklaması

Açıklamasında 2018 yılı mart ayından bu yana yürütmekte olduğu AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevimden, yine teşkilatların emrinde, ülkenin hizmetinde koşabilmek adına ayrıldığını söyleyen Taş, "Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” bilincini bize öğreten, hayata geçirmemizi sağlayan, bizlere güvenip teşkilatımızda görev veren, Millet Sevdalısı, Dünya Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu şehrin evladı olmasından ayrıca gurur duyduğumuz, dış politikadaki duruşu, tecrübesi ve en önemlisi tevazusuyla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Birlikte dayanışma içinde çalıştığımız, Ankara'yı Antalya hizmetleriyle, Antalya yatırımlarıyla, Antalya'mızın konularıyla adeta aşındırdığımız değerli Milletvekillerimize,Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, gittiğimiz tüm ziyaretlerde, programlarda yanımızda olan değerli dava arkadaşlarıma, Partimiz ve Cumhurbaşkanımız adına kapılar çalan, gönüller alan değerli kardeşlerime, yol arkadaşlarıma, çok değerli İl Yönetim Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum" dedi.