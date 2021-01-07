AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndan Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusu

ANTALYA (İHA) – AK Parti Antalya İl Başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında Türk Ceza Kanununun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 21'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesine gelen AK parti Antalya İl Başkanı Av.İbrahim Ethem Taş, teşkilatı adına suç duyurusu için dilekçesini Başsavcılığa verdi. Adliye önünde basın açıklaması yapan Başkan İbrahim Ethem Taş, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanununun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 21'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek " Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur.Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır.Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur." dedi.

Milli irade düşmanlığının, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarını çıktığını söyleyen Başkan Taş, " Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.