AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı

Antalya'da 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı. Antalya'da 1'inci parti olmanın huzurunu yaşadıklarını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Bundan sonra 85 milyona hizmet etme yolunda hep beraber çalışmaya deva edeceğiz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde Antalya'yı temsil edecek olan AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş beraberindeki partililerle adliye sarayındaki İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını teslim aldı. Ankara'da olmasından dolayı törene katılamayan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun mazbatasını ise kendisine ulaştırmak üzere AK Partili vekiller teslim aldı.

"Antalya'da 1'inci parti olmanın huzurunu yaşıyoruz"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, “14 Mayısta gerçekleşen seçimler AK Partinin ve Cumhur ittifakının açık ara üstünlüğü ile gerçekleşti. Cumhur ittifakı olarak mecliste en fazla milletvekili alan ittifak olduk. Mazbatalarımızı aldık sevinçli ve mutluyuz. Antalya'da 1'inci parti olmanın huzurunu yaşıyoruz. AK Parti 6 milletvekili ile şehrimizi temsil etmeyi kazandı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 2'inci turunda da bir ilki gerçekleşti. İlk defa ikinci tur oylama gerçekleşti. Bu seçimde de cumhur ittifakı açık ara seçimi önde bitirerek ipi göğüsledi. Bizi destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonra 85 milyona hizmet etme yolunda hep beraber çalışmaya deva edeceğiz” dedi.

"Biz o mesajları aldık"

Milletvekili Mustafa Köse ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah Antalya'ya layıkıyla hizmet etmek nasip olur. Biz Antalyalılar cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekilliği seçiminde bir mesaj verdi, biz o mesajları aldık. Bundan sonra elimizden gelen gayreti göstererek gece gündüz demeden çalışacağız.”