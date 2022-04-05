AK Parti Antalya'dan 412 kişinin istifa edip İYİ Parti'ye geçtiği iddialarına yanıt

AK Parti'den yapılan açıklamada, Tayfur'un hiçbir zaman AK Parti üyesi olmadığı belirtildi.

“Hayretle takip ediyoruz”

Mehmet Tayfur'un partiyle bir alakasının olmadığı belirtilen açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti tarafından gerek basına servis edilen gerekse İl Başkanı Mehmet Başaran'ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde AK Parti Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batıgan Aşireti mensubu Mehmet Tayfur ve beraberindeki 412 kişinin istifa ederek İYİ Partiye katıldığı açıklamalarını büyük bir hayretle takip ettik. Belirtmek isteriz ki; bahsi geçen isimin bırakın Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini, partimizin hiçbir kademesinde görev almadığı, hatta kuruluşundan günümüze partimize üye kaydı dahi bulunmamaktadır. Göz göre göre kamuoyunu yanıltan, topluma yalan söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Başaran'ı kınayarak yaşanılan bu siyasi komediyi milletimizin vicdanına bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Tiyatro sergiliyorlar”

İstifa yerine yeni üyelerin katıldığı belirtilen açıklamada, “İYİ Parti'nin genel başkanlarından teşkilatlara sirayet eden tezvirat alışkanlığı gün geçtikçe ipin ucunu kaçırdıkları bir tiyatroya dönüşmektedir. Bilindiği üzere söz konusu siyasi partinin genel başkanının daha önce de grup toplantısında kürsüye çıkartıp işsiz ve ümitsiz hayat hikayesini anlattırdığı kişinin yurtdışında lüks eğlence mekanlarındaki fotoğrafları basında geniş yer almıştı. Aynı siyasi parti mağdur üniversite öğrencisi diye kürsüye çıkarttığı gencin CHP'ye üye olduğu kamuoyunda yine ortaya çıkmıştı. İYİ Parti'nin şova dayalı siyasetinin yerelde de teşkilatları tarafından uygulanmaya çalışıldığı; AK Parti mensubu olmamasına rağmen Kepez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak tanıtılan, aşiret mensubu ve beraberindeki 412 kişinin partimizden istifa ederek İYİ Parti saflarına geçmiş gibi gösterilmesinden anlıyoruz. Böyle bir kişinin partimizin ne gençlik kolları yönetimi, ne yürütmesi ne de hiçbir kademesinde görev almadığını belirtmek isteriz. Ayrıca Kepez İlçe Başkanlığımızda bahse konu zaman diliminde bırakın 412 kişinin istifa etmesini aksine aramıza yeni katılan üyelerimiz olmuştur” açıklamalarında bulunuldu.

“Türkiye'nin en büyük partisiyiz”

Konuyla ilgili olarak AK Parti İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 milyon üyemiz ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Antalya'mızda her geçen gün büyüyen bir aile olarak mevcut 300 bin üyemiz var. 2002 yılından beri milletimiz Cumhurbaşkanımızın yanındadır. İYİ Parti İl Başkanı Başaran algı operasyonu yapmak istemiş, fakat beceremeyerek komik bir duruma düşmüştür. Sayın Başaran'a tavsiyemiz; kendini her başkan yardımcısıyım diyene veya partide görevliyim diyene inanmaması yönündedir. Zira bu şekilde araştırmadan hareket edilirse bu ve benzeri durumlar başına gelebilir” ifadelerini kullandı.