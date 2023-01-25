AK Parti Antalya'nın yeni İl Başkanı Çetin'den birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Antalya'nın yeni İl Başkanı Ali Çetin, parti binası önünde coşkuyla karşılanarak, "Bugün birlik, beraberlik, kardeşlik ve heyecanla, aşka çalışma günüdür" dedi.

AK Parti eski Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından, İl Başkanlığı'na Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Ali Çetin atandı.

İl Başkanlığı önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ali Çetin, partililerin tebrikleri kabul etti. Kurban kesiminin ardından partililere hitap eden Çetin, AK Parti Antalya teşkilatının birlik, beraberlik ve huzur siyasetinin örneği olan bir teşkilat olduğunun altını çizdi.

Bu bayrak ve hizmet değişim sürecinde öne çıkan yegane kavramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk olduğunu vurgulayan Çetin, "2023 seçimlerinin arifesindeyiz. AK Parti'miz milli ve manevi değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla, son 21 yılda Antalya'mıza ve ülkemize saymakla bitmeyecek eserler ve hizmetler üretmiştir, pandemi sonrasında dahi bu eserleri yapmaya devam etmiştir. AK Parti ve ak kadrolar görev başındaysa orada hizmet vardır, eser vardır. Çünkü ak kadrolar halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek anlayışıyla çalışmaktadır. Antalya'da son 4 yıldır büyükşehir başta olmak üzere bir kısım belediyelerde AK Partili kadroların görev almadığı süreçlerde, Antalya'mıza hiçbir hizmet yapılmamıştır" diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik günüdür"

Çetin, 'Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı' ufku ve vizyonunu ortaya koyan AK Parti'nin, Antalya ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştığını bildirdi.

Ülkenin birlik ve beraberliğini hiçe sayarak, milli duyguları olan her ferdin gurur ve heyecanla izlediği projelere saldıran bir muhalefetle karşı karşıya olduklarına değinen Ali Çetin, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti'mize gönül ve emek vermiş tüm ak gönüllü dava arkadaşlarıyla beraber, daha büyük bir heyecan ve coşkuyla, hiçbir şekilde ama veya fakat demeden büyük bir heyecanla çalışarak dünya lideri, adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan hep birlikte göndereceğiz. Bizim siyaset ve teşkilat ile aramızdaki en kıymetli bağ partimizle kurulmuş olan bağdır. AK Parti'mize üye olan üyelerimizden mahalle teşkilatlarımıza, sandık kurullarımızdan ilçe başkanlarımıza kadar bu sevdaya gönül veren kardeşlerimize, dünden bugüne partimize gönül veren yol arkadaşlarımıza sesleniyorum, 'Bugün birlik, beraberlik, kardeşlik ve heyecanla, aşka çalışma günüdür' ifadelerine yer verdi.

"Durmak yok yola devam"

Antalya'ya, Türkiye'ye hizmet etme derdi olan herkesi AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet eden Çetin, AK Parti'nin şehrine ve ülkesine sevdalı olan herkese kollarını açan bir hareket olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde kuşatıcı bir hizmet anlayışıyla, yol arkadaşlarıyla Antalya ve Türkiye'yi birlikte yönetmek düsturuyla hizmet edeceklerinin altını çizen Çetin, "AK Parti kadrolarının heyecanı, sevgisi ve ilk günkü aşkla, 'Durmak yok yola devam'" diye konuştu.

"Partimizi birinci yapacağız"

AK Parti'de hizmet yarışında bayrağı kendisinin devraldığını ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışıdır, partimizde görevler, sorumluluklar hiçbir zaman bitmiyor. Duruşumuzla, tavrımızla, aidiyetimizle, partiye olan sevdamızla, sizlere karşı olan diyaloğumuzla iki sefer Ankara'ya il başkan adayı olarak gittim. Bu gidişim üçüncüydü. Bizde küsmece, darılmaca, gücenmece yok. Çünkü hizmet etme anlayışıyla gidiyoruz. Bugün sorumluluğu aldık, bu yükü hep beraber göğüsleyeceğiz. Hep beraber Antalya'da partimizi birinci yapacağız. Hem yerelde hem genelde Cumhurbaşkanımızı yüz akıyla, Antalya'da kaldığı yerden başarılarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çetin'e, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve partililer eşlik etti.