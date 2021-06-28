AK Parti, Başkan Böcek'i ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ağırlayan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Antalya'mız için yapılacak her hizmette bizler elimizden gayreti gösteririz. Önemli olan insanlığa millete hizmet etmektir. Sizin de amacınız bu. Bugünkü ziyaretiniz hayırlara vesile olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 tedavisi sürecinde desteğini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan konuşan Başkan Böcek, "Sağlık sürecimde desteğiniz için Antalya İl Başkanlığı şahsınızda tüm AK Partili vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün öncelikle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan'a ilk ziyaretimi yaptım, ardından CHP İl Başkanlığımıza uğradım, şimdi de buradayız. Siz de kabul ettiniz teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçti yaşadığım. Cumhurbaşkanımıza, genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, siyasi parti ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ziyarete gelmek istedim. Biz uzunca yıllar siyasette Antalya'da geçmiş bayramlarda dahil olmak siyasi partilerimizi ziyaret ettik. Antalya'mızı hep birlikte yönetiyoruz. İktidarıyla muhalefetiyle. Antalya'mızda yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Genelde oy birliğiyle geçiyoruz. Siyasi olarak aykırı görüş olabilir, saygı duyacağız. Bu anlayış içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hizmet için elimizden gelen gayreti gösteririz"

İbrahim Ethem Taş, siyasetin insan için yapıldığını gösteren Başkan Böcek'e teşekkür ederek, “Sağlık tabii ki çok önemli siz rahatsızlandığınız önemde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımız, Dışişleri Bakanımız herkes, hocalarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Bizlerde sağlığınıza kavuşmanız için dua ettik. Yerelde Antalyalı hemşerilerimizi sizi uygun gördü, iktidarda AK Parti'miz var. Antalya'mız için yapılacak her hizmette bizler elimizden gayreti gösteririz. Önemli olan insanlığa millete hizmet etmektir. Sizin de amacınız bu. Bugünkü ziyaretiniz hayırlara vesile olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Böcek, ziyaretin anısına Taş'a, üzerinde Yivli Minare olan simgesel plaket takdim etti.