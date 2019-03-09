AK parti Burdur adayı Deniz Kurt projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım toplantısı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 15 ana başlıkta 79 projeyi paylaşan Başkan Adayı Kurt'aDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da destek geldi. Hükümet olarak projelerin takipçisi olacaklarını ifade eden Çavuşoğlu " Adayımız Deniz Kurt'un sonuna kadar arkasındayız" dedi.

“Biz Burdurumuzu Çok Seviyoruz” diyen AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, Burdur'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, geleceğine ışık tutan projelerde; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler düşünülerek planlamaların yapıldığını söyledi. Kurt, “Burdurumuzun ihtiyaçlarını karşılayan, sorularına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insanımıza dokunan bir belediyecilik özlemi ile 15 başlıkta 79 proje açıklıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bugünü kurtarmak için değli yarınlarımız için"

Burdur'un uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten projelerde amaçlarının günü kurtarmak olmadığını ifade eden Kurt, “Yarınlarımız için şehir planları yapacağız, sanayi bölgemiz başta olmak üzere kat artışlarına gideceğiz. Elzem olan bölgelerde kentsel dönüşüm yaparak kentimizi çarpık yapılaşmadan kurtaracağız. Yepyeni bir şehircilik anlayışı ile benzersiz bir Burdur inşaa edeceğiz” dedi.

Ayrıştırmadan herkese ayrıcalıklı hizmet

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Burdur için çalışacağız diyen Kurt, “insan ayırımı yapmadan, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli ve hastalarımıza ayrıcalıklı hizmetler vereceğiz” dedi. Birlikte yönetime dikkat çeten Kurt, “Şehrimizi, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte yöneterek, sorun üreten değil, çözüm üreten bir belediye haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

İstihdam ve ekonomik büyüme

Vizyon projeler başlığı altında her kesimin ihtiyacını karşılayan ve yeni iş kolları yaratarak Burdur'un istihdamına katkıda bulunacak çalışmalara imza atıldığını ifade eden AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, “Dönüşümlerimiz ve merkezi yatırımların çoğunu belediye iştiraklerimizle, Burdurumuzun iş gücü ve kaynakları ile yapacağız” dedi. Kurt, projelerin hayata geçmesi ile birlikte dolaylı olarak 7000 kişinin istihdamına katkıda bulunacak dedi.

Tanıtım toplantısına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanısıra, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Özgür Bayraktar ve Haluk İbrahim Özbay, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti Burdur İl ve İlçe Başkanları ile Yöneticileri, MHP Burdur İl ve İlçe Yöneticileri, İlçe Başkanları, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile Burdur Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri hazır bulundu.