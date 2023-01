AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Manavgatlı yangınzedeler ile buluştu

AkKParti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya'nın Manavgat'taki büyük orman yangınından etkilenen Güzelyalı Mahallesindeki yangınzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yürekleri yakan yangının ardından vatandaşların yaralarının söz verilen süreden önce çözüldüğünü söyledi. Evlerin afet evinden çok villayı andırdığına dikkat çeken Karaaslan “Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımız, kira öder gibi hatta ondan çok daha uygun bir şekilde ev sahibi oldular” dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Kemal Çelik, Mustafa Köse ve Atay Uslu ile birlikte Manavgat yangınında en fazla zarar gören mahallelerden bir tanesi olan Güzelyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol, Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Mustafa Boz isimli vatandaşa ait yangın evinde kahvaltıya katıldı. Etkinlikte ev sahipleriyle birlikte Manavgatlı Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Çay ve kahvaltılıkları dağıtma görevini üstlendi.

Kahvaltının ardından basın mensuplarının karşısına geçen ve sorularını cevaplandıran Karaaslan, 2021 yılı Temmuz ayında önce Manavgat, Antalya ve ardından da Muğla Marmaris ve civarında gerçekleşen orman yangınlarında Türkiye'nin yasa boğulduğunu, aynı zamanda orman varlığımızla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. Karaaslan, “Hepimizi çok üzen, aynı zamanda devletimizin hızlı hareket edebilme kabiliyetini, tüm kurumlarıyla birlikte afetler karşısında hızlı hareket edebilme özelliğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir süreci yaşadık. Maalesef Antalya'da yaşanan orman yangınlarından sonra hem orman varlığındaki kayıplarımız hem de 8 vatandaşımızın can kaybına neden olan süreç bir daha yaşanmamasını istediğimiz bir süreç. Bunun kadar önemli olan bir diğer durumda yangın sonrası yaraların tekrar sarılması süreci. Bu noktada başta sayın milletvekillerimiz, sayın bakanlarımız, hepsinden önemlisi sayın Cumhurbaşkanımız yangın çıkmaya başladığı andan itibaren hem bölgeye gelerek hem de aynı zamanda Ankara'dan koordine ederek tüm süreci yönetmiş olması, ilgili bakanlarımızın tamamının bizzat süreci yerinde yönetmiş olması vatandaşlarımızın bu süreçten en az zararla çıkmasını sağladı. Bugün devletimizin yaptığı yangın evlerinden bir tanesinde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Şu an yapılan evler afet sonrası yapılan konutlardan çok villayı andırıyor. İşçiliği, odaları, terasları ve her şeyiyle dört dörtlük olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evlerin fiziki imkanları kadar vatandaşlarımızın bu evlere ulaşması çok önemliydi. Kira öder gibi hatta ondan çok daha uygun bir şekilde vatandaşlarımız ev sahibi oldular. İşin diğer tarafı da evlerin söz verildiği gibi çok hızlı bir şekilde yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiş olması” diye konuştu.