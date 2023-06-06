AK Parti İl Başkanı Çetin: "Antalya Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesini almaya talibiz"

Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi. Kaş Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, büyük bir zafere imza attıklarını belirterek, "Antalya'da 19 ilçe belediyesini ve Büyükşehir Belediyesini almaya talibiz. Antalya'da iddialıyız” diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı'nda yer alanların birbirine kenetlendiğini anlatarak, “Vatandaş Karabağ'ı, Orta Doğu'yu, Balkanlar'ı, Afrika'yı, dünyadaki mazlumları destekleyen liderin arkasında durdu. Cumhur İttifakı'nın arkasında durdu. Büyük bir zafer elde ettik. Beş yıl daha Cumhurbaşkanımız hizmetine devam edecek” dedi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde seçim öncesi ve sonrası gazete manşetlerinin değiştiğine işaret eden Çetin, 'Osmanlı'dan sonra çökerttik, bitirdik' dedikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanış dönemine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

“Antalya'da iddialıyız”

Çetin, seçimin ardından değerlendirmeler yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

“19 ilçe belediyesini ve Büyükşehir Belediyesini almaya talibiz. Antalya'da iddialıyız. Bize düşen vazife çalışmak, geçmişte ne yaptığımızı anlatmak. En kısa sürede teşkilatlarımızda kongre süreci başlayacak. Yerel yönetimlerde hem Kaş'ı tekrar almak hem de Büyükşehir'e ciddi katkı koymak adına çaba sarf ederek, yolumuza yenilenerek devam etmemiz gerekiyor. Bu süreci beraberce yöneteceğiz.”

“Cumhuriyetimizin 100. yılında güzel bir başlangıç”

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da İl Başkanı Çetin'e destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bundan sonra da çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Yeter ki devletimiz var olsun. Yeter ki Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz yoluna devam etsin. Yeter ki Türkiye düşmanları sevinemesin. Bundan sonraki süreçte bizim yapmamız gerekenler vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, milletimizi birleştirmek. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Cumhuriyet'imizin 100. yılında güzel bir başlangıç oldu” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, İlçe Başkanı Okay Bilgin de katıldı.