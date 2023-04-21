AK Parti İl Başkanı Çetin: "Antalya'da birinci parti olacağız, en fazla milletvekili çıkaracağız”

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "14 Mayıs'ta seçimlerde açık ara birinci olacağımızdan şüphemiz yok. Antalya'da birinci parti olacağız, en fazla milletvekili çıkaracağız. Bizden daha iyi listesi olan parti yok. Her kesimi kucaklayan adaylarımızla fedakarca çalışacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, partisinin Antalya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu, il başkanlığı binası önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Kendini bekleyen vatandaşlar ile yakından ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlara karanfil dağıtarak Ramazan Bayramını kutladı.

“Antalya'da birinci parti olacağız”

Törende teşkilat olarak seçime hazır olduklarını belirten İl Başkanı Ali Çetin, “Gümbür gümbür geliyoruz, aslan gibiyiz. 14 Mayıs'ta seçimlerde açık ara birinci olacağımızdan şüphemiz yok. Antalya'da birinci parti olacağız, en fazla milletvekili çıkaracağız. Bizden daha iyi listesi olan parti yok. Her kesimi kucaklayan adaylarımızla fedakârca çalışacağız” dedi.

Çetin konuşmasının bir bölümünde milletvekili adaylarını tanıttı. Çetin, "14 Mayıs akşamı burada ekranları kurup keyifle cumhurbaşkanımızın konuşmasını takip edeceğiz. Bizim partimizde kavga olmaz, bizim partimizde sandalyeler havada uçuşmaz, bizde birlik ve beraberlik olur. Biz aşkla şevkle cumhurbaşkanımızın yolunda koşarız" dedi.

"Bu seçim parti seçimi değil, milli bir seçimdir”

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise, "Çok mutlu bir anı paylaşıyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamında da ferahlık yaşayacağız, biz bunu görüyoruz. Gezilerimizde Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu bakanımıza gösterilen ilgiye şahitlik ediyoruz. İnsanın değerini yakın oldukları ile uzak oldukları belirler. Mücadele sürecek, sizlerin gayreti ile galip çıkacağız. Çat kapı ziyaretlere gidiyoruz, sıkıntılarımız var mı, var. ‘Bunları kim çözer denildiğinde' bize ‘Çözerse AK Parti çözer' diyorlar. Bu seçim parti seçimi değil, milli bir seçimdir. Biz sırtımızı Kandil'e dayadık diyenlere bu memleketi bırakmayacağız. Allah'ın izni ile biz bu memleketi Togg'u yapanlara, İHA'mızı yapanlara bırakacağız. Gidilecek çok yolumuz var. Bunu sizlerle başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Köse konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Tayyip Erdoğan girdiği mücadelelerde milleti ile hep galip geldi. Gelin bu dönem milletin adamı Erdoğan'ı yedi düvele yem ettirmeyelim. Biz bunu başaracağız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozdurmasın.”

Törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, milletvekili adayları, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, ilçe başkanları da hazır bulundu. Tören adayların katılımcıları selamlaması ile sona erdi.