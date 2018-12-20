AK Parti Kaş'ta Yeni Başkanlar

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kaş belediye başkanlığına aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. AK Parti Genel Merkezinin değerlendirmeleri sonucu, Kaş İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Aksak atandı. İlçe yönetim kurulu üyesi olan Aksak, görevine başladı.

AK Parti Gençlik Kolları Kaş İlçe Başkanlığına da Genel Merkezce Hasan Solakoğlu atandı. Geçtiğimiz aylarda bu görevden istifa eden Gani Emre Bakırcı'nın yerine Solakoğlu'nun ataması yapıldı.