AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal oldu

Kumluca'dan 4 aday ile birlikte Ak Parti Ankara Genel Merkezine çağırılan Erol Uysal, mülakatın ardından yeni Kumluca İlçe Başkanı olarak atandı.

Adaylar, AK Parti Hatay Milletvekili, Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel, AK Parti Uşak Milletvekili Dr. Alim Tunç ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da olduğu heyette mülakata girdi. Mülakat sonucuna göre Erol Uysal, Ak Parti Kumluca İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Erol Uysal mazbatasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı.