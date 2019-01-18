İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Uysal oldu

Ak Parti Kumluca İlçe Başkanlığına Erol Uysal atandı.

Kumluca'dan 4 aday ile birlikte Ak Parti Ankara Genel Merkezine çağırılan Erol Uysal, mülakatın ardından yeni Kumluca İlçe Başkanı olarak atandı.


Adaylar, AK Parti Hatay Milletvekili, Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel, AK Parti Uşak Milletvekili Dr. Alim Tunç ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da olduğu heyette mülakata girdi. Mülakat sonucuna göre Erol Uysal, Ak Parti Kumluca İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Erol Uysal mazbatasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.