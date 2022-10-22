AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Erol: “Yetişmeyen evlerin sorumlusu CHP'dir”

CHP İlçe Başkanının yangının ardından evi yanan vatandaşlara maliyeti belli olmayan evler için hak sahipliği imzası atmamalarını istediğini iddia eden Erol, “Buna inanan vatandaşlarımız imza atmadığı için şu an mağdur duruma düşmüştür” dedi.

AK Parti ilçe teşkilatında basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol, 28 Temmuz- 7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manavgat'ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının ardından devletin yangında zarar gören vatandaşlar için yaptığı konutlar hakkında, muhalefet partisi ilçe başkanının yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi.

Yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve devletin diğer kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol, “Manavgat ilçemizde yangından 34 mahalle etkilenmiş olup AFAD tarafından 467 adet ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 202 adet olmak üzere toplam 669 adet hak sahibi ilan edilmiştir. Bu konutlardan 250 adedi tamamlanmış olup, 177 adedi ilgili hak sahiplerine teslim edilmiştir. Konutların ihale tarihi Ağustos 2021 olmasına rağmen, ihale yılı dolmadan 16/06/2022 tarihinde ilk konut teslimatı yapılmıştır. Hak sahipliği verilirken süresinde müracaat, hisseli tapularda muvafakat, tapu sorunları ve ölü hak sahipliği işlemleri çözümü farklı zamanlarda sonuçlandırıldığından, konut yapımı başlama tarihleri değişmektedir” dedi.

CHP İlçe Örgütünün amacının ortamı germekten ibaret olduğuna dikkat çeken İlçe Başkanı Erol, “CHP Manavgat İlçe Örgütünün basın açıklamalarında Bucak Şeyhler Mahallesi'nde habere konu edilen mahallemizdeki tüm konutlar vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Elektrik bağlantıları ve abone işlemlerinin tamamlanması ile evlerini kullanmaya başlamıştır. TSE standartlarında inşaat aşaması devam eden ve teslim edilen tüm konutlar İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görevli yetkililerce kontrol edilmekte ve onaylandıktan sonra konutlar eksiksiz olarak teslim edilmektedir. CHP İlçe Örgütü tarafından açıklamaya konu edilen ‘kötü malzeme ve işçilik' beyanları, toplumu germe çabasıyla yapılmış olup bu açıklamalar asılsız ve mesnetsizdir. Vatandaşlarımızın hizmetkârı olan ve her daim yanında bulunan Hükümetimiz ve Teşkilatımıza karşı, CHP Manavgat İlçe Başkanının toplumu germe çabasıyla yapmış olduğu bu açıklamalar iyi niyetten yoksun, alt yapısı olmayan ve afetzedelerimizin üzerinden siyaset yapmaktan başka izahı olmayan bir açıklamadır" diye konuştu.

"Gecikmelerin müsebbibi CHP'dir"

CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar'ın, yangın bölgesindeki yanan evlerin yerine yapılan evlerin hala teslim edilmemesinden şikayet ettiğini hatırlatan Erol şöyle devam etti:

"Aliye Hanım unutmuş olabilir ama biz bazı şeyleri iyi hatırlıyoruz. 2021 yılı 19 Ağustos ve 21 Eylül tarihlerinde yaptıkları açıklamalarda ve yanan mahallelerdeki vatandaşlara birebir giderek maliyetleri o dönem belli olmayan evler için mağdur durumda olan vatandaşlardan hak sahipliği için imza atmamalarını istemişlerdi. İşte CHP İlçe Başkanının sözlerine inanan bazı vatandaşlar TOKİ'yle sözleşmelerini çok geç yaptı. Ya da hiç yapmayarak mağdur oldu. Bugün de yazdıklarının mürekkebi kurumadan ‘Bu evler neden zamanında yapılmadı' diye soruyor. Buna ‘Kaptıkaçtı siyaseti' derler. Son bir yıldır, Antalya'ya geldiklerinde bütün Bakanlarımız, yangın bölgesinde ziyaretler yaptı. Ayrıca milletvekillerimizle her hafta sonu köylerdeydik. Girmediğimiz, hatta iddialı söyleyeyim, 3-5 defa ziyaret etmediğimiz ev kalmadı. Sabahın erken saatlerinden, gece yarılarına kadar milletvekillerimizle köylerdeydik. Arsa sorunu olmayan ve vaktinde TOKİ'yle sözleşme imzalayan vatandaşların evleri teslim edildi. Yangın bölgesinde bütün çalışmalar tam ve eksiksiz olarak yapılıyor."