AK Parti Milletvekili Uslu: “Sebze meyvedeki sağlanan kotanın arttırılması mutabakatı kısa sürede yürürlüğü girecek”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek Antalya ihracatı ve ticareti konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti. Ziyarette sebze ve meyve ihracatı konuşuldu. Rusya'nın domates ihracatında oluşturduğu kota gündemi belirlerken, Antalya ihracatı ve ticareti konusunda da değerlendirilmelerde bulunuldu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu,“Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Antalya ticaretinin geliştirilmesi ve tarım ürünlerin ihracatının arttırılması üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Serbest bölge, yük limanı gibi konuları istişare ettik. Sayın Bakanımıza, Antalya ticaretine ve özellikle yaş meyve sebze ihracatına verdikleri katkılar için teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

AK Parti Milletvekili Atay Uslu şöyle devam etti: “Rusya, domatese kota oluşturuyor. Kota bizim istediğimiz bir kısıtlama değil. Rusya Hükümeti bu kotayı koyuyor. Kotanın arttırılması ve kaldırılması için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerekli müzakereleri yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde kotanın arttırılması mutabakatına varıldığını Bakanlarımız açıklamıştı. Bu mutabakat, uygulamaya kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Çiftçimizin kazancının artması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.