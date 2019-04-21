AK Parti milletvekillerinden, Tütüncü'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekillleri, Kepez Belediye Başkanlığı seçimlerini 3'ncü kez kazanan Hakan Tütüncü'yü ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hayırlı olsun ziyaretinin ardından, AK Parti Antalya milletvekilleri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik, Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.

“Gönül belediyeciliği ile yola çıktık”

AK Parti Antalya milletvekilleri, Tütüncü'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutladılar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönül belediyeciliği ile çıktıkları yolda kendilerini yalnız bırakmayan Kepezlilere bir kez daha teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ve Kepez'e 123 vizyon proje kazandıracaklarını söyledi.