İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Parti milletvekillerinden, Tütüncü'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Antalya Milletvekillleri, Kepez Belediye Başkanlığı seçimlerini 3’ncü kez kazanan Hakan Tütüncü’yü ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekillleri, Kepez Belediye Başkanlığı seçimlerini 3'ncü kez kazanan Hakan Tütüncü'yü ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hayırlı olsun ziyaretinin ardından, AK Parti Antalya milletvekilleri de Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik, Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.



“Gönül belediyeciliği ile yola çıktık”


AK Parti Antalya milletvekilleri, Tütüncü'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutladılar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönül belediyeciliği ile çıktıkları yolda kendilerini yalnız bırakmayan Kepezlilere bir kez daha teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ve Kepez'e 123 vizyon proje kazandıracaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.