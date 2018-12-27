Ak Parti'de seçim öncesi teşkilat eğitimi

AK Parti Antalya il teşkilatları, yerel seçimler öncesi Genel Merkez AR-GE Başkanlığının düzenlediği ‘Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimi' programında bir araya geldi. 65. Hükümet dönemi Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın eğitimci olarak katıldığı programda Türkiye'nin bulunduğu konum ve seçim stratejileri hakkında teşkilat mensuplarına eğitim verildi.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, il ve 19 ilçe yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik ile kadın kolları yöneticileri ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

Antalya Türkiye'nin yükselen yıldızı

Eğitim programı sonunda değerlendirmede bulunan Recep Akdağ "AK Parti AR-GE Başkanlığımızın 81 ilimizde başlattığı “Yerel Seçimler Yolunda Teşkilat Eğitimleri” kapsamında Antalya teşkilatlarımız ile bir araya geldik. Önümüzdeki yerel seçimlerin üç ana başlığı olan Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile teşkilatlarımızın ve adaylarımızın seçim kampanyamızda izleyeceği yol hakkında tecrübelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin yükselen yıldızı olan Antalya partimiz için son derece önemli bir yere sahiptir. Antalya'nın bu yükselişinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan Antalya teşkilatlarımızı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yerel seçimlerde son derece inançlı ve azimli gördüğüm teşkilatlarımız gereken gayreti göstererek yine önemli başarılar elde edecektir." dedi.

350 bin üye ile en büyük STK

Antalya'da AK Parti Teşkilatlarının günden güne büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten İl Başkanı Taş ise Antalya'da 350 bin üye sayısı ile en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. 2002 Yılında yüzde 21 oy oranıyla başladıkları siyasi serüvende bugün Antalya'nın birinci partisi, Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesine sahip olarak güçlü bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Taş, " Önümüzdeki yerel seçimlere AK Parti Antalya teşkilatları olarak yine son derece azimli, inançlı ve gayret ile hep birlikte hazırlanmaktayız. MHP ile birlikte yer aldığımız Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki nihai hedefi kızıl elmamız olan Büyükşehir Belediyesini kazanmaktır. " dedi.

Bu kapsamda teşkilat içi eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatan İbrahim Ethem Taş, şöyle devam etti: " Yeni bir eğitim programında önemli bir isimle birlikte olduk . Genel Merkez AR-GE başkanlığımızın 81 ilimizde gerçekleştirdiği teşkilat içi eğitim programları kapsamında ülkemiz ve partimiz için çok önemli bir değer olan önceki dönem sağlık bakanımız Sayın Recep Akdağ ile bir araya geldik. Seçim stratejisi ve saha çalışmalarımız ile ilgili son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim aldık. Partimizde uzun yıllar hizmet etmiş, ülkemizin sağlık alanında önemli bir aşama kaydetmesinde büyük bir yeri olan bakanımıza paylaştığı önemli tecrübeleri ve vermiş olduğu eğitimden dolayı Antalya teşkilatları adına teşekkür ederim."