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AK Partili Gaye Doğanoğlu'ndan Borsa'ya ziyaret

AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, seçim çalışmaları kapmasında Antalya Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret etti.

AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, seçim çalışmaları kapmasında Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti.


AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Metin Ersoy ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Konyaaltı ile ilgili projelerini paylaşan Doğanoğlu, yeşil dokuyu koruyacak, modern, yaşanabilir bir ilçe için başkanlık görevine talip olduğunu anlattı. Doğanoğlu, tarımsal üretim ve ticaretle ilgili projelerde Borsa ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.


Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Doğanoğlu'na başarılar diledi. Projelerin yarıştığı bir seçim dönemi olmasını dileyen Çandır, tarımı ve ticareti geliştirecek her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çandır, belediye başkan adaylığı için yarışan isimlerin seçimden sonra da kentle ilgili görüş ve önerilerini dile getirmesi, yapılanların takipçisi olması gerektiğini söylerken, “Seçim bittikten sonra iddialı adayları sahada göremiyoruz” dedi.

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