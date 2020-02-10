AK Partili Özhaseki burnundan ameliyat oldu

Konuya ilişkin açıklama yapan AÜ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Burnunda parçalı bir kırık vardı. Anestezi altında yerine oturtuldu ve burnundaki kesik olan yerler dikildi. Şu anda odasında istirahat ediyor. Durumu gayet iyi, yemek yemeye başladı" dedi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz ve Menderes Türel'in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik'te 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Yaralılar kazanın ardından Serik Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın sağlık durumları hakkında Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve AÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof.Dr.Bülent Aydınlı tarafından basın mensuplarına bilgi verildi. Burun kemiğinde kırık tespit edilen Özhaseki, Tıp Fakültesinde bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür, "Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık vardı. Boyun bölgesinde çıkıntılı olan bir kemikte de problem vardı. İlk müdahalelerin ardından da buraya sevkleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Özhaseki, yemek yemeye başladı"

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise, "Özhaseki'nin bütün tetkikleri yapıldı. Boyun MR'ında boyun kemiğinin uç kısmında küçük çatlaklar tespit edildi ancak müdahale edilecek bir durum olmadı. Burnunda ise parçalı bir kırık vardı. Anestezi altında yerine oturtuldu ve burnundaki kesik olan yerler dikildi. Şu anda odasında istirahat ediyor. Durumu gayet iyi, yemek yemeye başladı. Bir gün daha burada müşahede altında kalacak" diye konuştu.

"Semiha Yılmaz'ın iki kaburgasında çatlak var"

Aydınlı Türel'in durumuna ilişkin, "Bir parmağında ve dizinde incinme vardı ve müdahale edildi ve kendisi gece taburcu edildi" dedi.

Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu aktaran Aydınlı, eşinin ise iki kaburgasında çatlak olduğunu belirterek, "Göğüs cerrahi doktorlarımız değerlendirdi ve ilaç tedavisine başlandı, bir gün daha uçak seyahati yapmaması önerildi. Bütün hastalarımız bir gün daha burada kaldıktan sonra taburcu edilecekler" şeklinde konuştu.