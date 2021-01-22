İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Uslu'dan seralara nöbet ziyareti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri zirai dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar nöbet tutuyorlar.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, zirai don tehlikesine karşı seralarında nöbet tutan çiftçileri ziyaret etti.



Soğuk havalarda çiftçilerin zirai don tehlikesine karşı gece mesaisi yaptıklarını hatırlatan Uslu, " “Çiftçilerimiz kış aylarında Zirai don tehlikesine karşı sobalarını yakarlar, su püskürtme( yani sprinkler) sistemini, rüzgar düzeneklerini çalıştırırlar ve adeta tetikte beklerler. Biz de bugün çiftçilerimizi ziyaret ederek kolaylık ve bereket dileyip sohbet ettik. Çiftçilik gece ve gündüz, yazın da güzün de, kışın da, baharın da 365 gün çalışma gerektirir. Çiftçilerimiz salgın döneminde de aralıksız çalıştılar. Çalıştılar ki, üretim devam etti." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.