AK Partili Usta ve Uslu, Buse Acar'ın babasını ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 4 gün önce Kemer'de hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ın babasını ziyaret etti.

Kemer'de 24 Ocak Perşembe günü, hortumun annesinin kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile birlikte Antalya Milletvekili Atay Uslu, Buse Acar'ın babasını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kızının bulunması için gereken her türlü çalışmanın yapıldığını ifade eden Atay Uslu "Jandarma, Polis, AFAD birimleri karada, denizde ve çayda, arama yapıyorlar. Polis, Jandarma su altı timleri, arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, gönüllü arama ekipleri yoğun bir çalışma yapıyorlar. Buse kardeşimizin bulunması için Devletimiz seferber olmuş durumda. Hortum nedeniyle çaya düşen araçtan anne sağ çıktı, hastanede tedavisi devam ediyor. Can kayıplarımız bizi çok üzdü. Finike'de ve Kumluca'da 2 kardeşimiz hortum nedeniyle hayatlarını kaybetti. Mala gelen zararların telafisi, iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Hortum Kemer Sanayi Sitemizde bazı iş yerlerine zarar verdi ancak bunlar telafi edilmesi kolay konular. Cumhurbaşkanımız ilgili bakanlara gerekli talimatları verdiler." dedi.

“Hortum afetleri bilim insanlarınca incelenmeli”

Uslu, hortumun çıkışı ile bitişinin 3-5 dakikalık olay olduğunu ve bu olayların bilim dünyasınca ve üniversitelerce incelenmesi gerektiğini belirterek, bir veri tabanı ve hortum afeti risk yönetimi eylem planı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Finike, Kumluca ve Kemer'de bakanların kendi konularıyla ilgili incelemeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtımı için geldiği Antalya'da, zararın yaklaşık 100 milyon TL olduğunu ve Zararların telafisi için gerekli talimatları verdiğini söyledi.