AK Parti'nin Antalya adayları belli oldu

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine Antalya'da üç ilçede kadın aday, dört ilçede Cumhur İttifakı adayı ile girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan Antalya belediye başkan adayları tek tek kürsüye alınarak tanıtıldı. AK Parti Akseki'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı'nda Emre Afacan, Elmalı'da Ümit Öztekin, Gazipaşa'da Adil Çelik, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren, İbradı'da Hatice Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü, Konyaaltı'nda Gaye Doğanoğlu, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat'ta Hasan Öz, Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç, Serik'te Enver Atılgan ile seçimlere girecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in adaylığı daha önce açıklanmıştı.

AK Parti Korkuteli, Alanya, Kemer ve Finike'de ise Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarına destek olacak. Alanya da MHP adayı mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Uras, Korkuteli ilçesinde Ömer Niyazi İşler, Finike ilçesinde Nail Dülgeroğlu desteklenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu özellikle söylemek istiyorum, Cumhur İttifakı dediğimiz bu bütünleşme pazara kadar değil inşallah mezara kadar bir yolculuk olacaktır. Oyları verirken acaba diye bir soruyu sormak yok, hayırlı olsun" dedi.

Erdoğan, ayrıca bugüne kadar hizmet etmiş ve bayrak değişimi sebebiyle görevi bırakan belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.