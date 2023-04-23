Akan trafiği hiçe saydı, dakikalarca drift yaptı

Antalya'da akıcı trafik içinde ‘drift' yapan sürücü, hem kendi hayatını hem diğer sürücülerin hayatını tahlikeye attı. Tehlikeli drift diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kepez ilçesinde bir sürücü, TOFAŞ Şahin model otomobiliyle trafiğin ortasında dakikalarca drift yaptı. Sürücü, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aracın farlarını da kapatan sürücü diğer sürücülerin bakışları arasında tehlikeli hareketlerini sürdürdü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir gencin ise o tehlikeli anları otomobilin drift yaptığı çember içinde görüntülediği görüldü. Görüntüyü alanlar ise şaşkınlıklarını "Manyak çarpacak şimdi, durun bekleyelim Allah aşkına, şaka mı bu" diyerek tepki gösterdi ve otomobilin drifti tamamlamasını bekledi.