AKBB Başkanı Tütüncü: “Gücümüz birlik ve beraberliğimiz”

Isparta ve Burdur'daki belediyelerin başkanlarıyla bir araya gelen Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyelerimizin çözüm bekleyen müşterek sorunlarının çözümünde en önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacak.” dedi.

AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönem ziyaretleri kapsamında Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden sonra Isparta ve Burdur'daki belediyelerin başkanlarıyla da bir araya geldi.

Geçtiğimiz haziranda birlik başkanlığına 3'üncü kez seçilen Tütüncü, yeni dönemin ilk bölge toplantısını da Isparta'da gerçekleştirdi.

Isparta ve Burdur belediye başkanlarına ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, bölgenin ilçe ve belde belediyelerinin başkanları katıldı. Belediye Meclis salonundaki toplantıda belediyelerin çalışmaları, gelecek hedefleri ile müşterek sorunları istişare edildi. Toplantının ardından Başdeğirmen, Başkan Hakan Tütüncü'yü makamında kabul etti.

Başkan Tütüncü, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ı ve Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ü ziyaret etti. Tütüncü ziyaretlerde, belediye başkanlarıyla şehirlerinin gelecek hedeflerini ve AKBB'den beklentilerini konuştu.

Tütüncü, ziyaretlerde belediye başkanlarına ipek kozasından yapılmış olan rölyef tablo hediye etti.

Tecrübe paylaşımına ve eğitime ağırlık verilecek

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Tütüncü, şunları söyledi: “Belediyeler birliği, beraber ve bir olma yeridir. Birlikler, günlük siyasi çekişmelerin çok üstünde bulunan, tamamen birlik ruhunu geliştirmeye dönük çalışmaların yapıldığı kurumlardır. Önemli olan bir masanın etrafında toplanabilmek ve müşterek sorunlara çareler üretebilmektir. Bunlarla birlikte en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de tecrübe paylaşımlarıdır. Paylaşımı tamamlayan diğer unsur da eğitim faaliyetleridir. Yeni dönemimizde tecrübe paylaşımını ve eğitim çalışmalarımızı daha kurumsal bir zemine çekeceğiz.”

Geçen 5 yılın AKBB için çok parlak bir dönem olduğuna anımsatan Tütüncü, “AKBB'nin üye sayısını neredeyse yüzde yüz oranında artırdığımız bir 5 yıl oldu. Bunun yanında proje ödül yarışmalarıyla, belediyecilik fuarıyla, eğitim çalışmalarıyla, yurt içi ve dışı tecrübe paylaşımlarıyla bambaşka bir 5 yılı AKBB'ye yaşattık.” ifadesini kullandı.

“Sorunların çözümü için birliği güçlendirmeliyiz”

Başkan Hakan Tütüncü, bu dönem, Türkiye Belediyeler Birliği'nde(TBB), encümen üyesi olarak görev aldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyelerin özellikle mali yapıdan kaynaklı sorunları var. Belediyelerimizin sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri ve Hükümetimizden talepleri olacaktır. Bu taleplerin karşılanması konusunda bu birlik ruhunu güçlendirmeye çok ihtiyacımız var. Belediyelerimizin ortak problemlerini gün yüzüne çıkaracağımız yer AKBB'nin çatısının altıdır. Bununla ilgili birliğimizin pek çok komisyon çalışması oluyor. Birliğimiz, belediyelerin ortak sorunlarını çözümü konusunda önemli bir misyon üstleniyor."

AKBB'de siyaset yok, birlik var

AKBB'nin kapısından içeri siyasetin giremeyeceğini dile getiren Tütüncü, " Siyasi bir yaklaşım, anlayış bugüne kadar AKBB'de asla kabul etmediğimiz bir husustur. AKBB isminde de anlaşıldığı şekilde birliktir. Gönüller, zihinler, amaçlar ve gayretler bir olmalı. Bütün bunların neticesinde de birlikten kuvvet doğar, prensibinin hakim olduğu ve en güzel biçimde yaşandığı bir ortamı belediyelerimize sağlamak önemli olacak. Seçimler geçti, artık geleceğe bakacağız. AKBB farklı siyasi partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aynı ortamı paylaşa bilen, belediyelerimizin müşterek sorunlarını aynı düzlemde ve müşterek platformlarda konuşmayı becerebilen çok önemli kurum. İyi Parti'li, MHP'li, CHP'li ve AK Parti'li belediye başkanlarımızla şehirlerin gelecek hedeflerimizi konuştuk. Belediyelerimizin yeni vizyonları üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Konuşabilmek, uzlaşabilmek, anlaşabilmek demokrasilerde önemlidir."dedi.

Demokrasinin yerelden başladığının altını çizen Hakan Tütüncü, "Demokrasi ve yerel kalkınma hep yerelde başlıyor. Dolayısıyla demokrasiyi ve yerel kalkınmayı daha güçlü hale getirebilmek için birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Evet, belediyelerimizin sorunları var ve bu sorunlar çözüm bekliyor. Çözüm bekleyen sorunlar için en önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacak. Aynı masanın etrafında toplanabildiğimiz sürece ve müşterek bir mesaiye emek harcadığımız sürece sorunların çok daha kolay bir şekilde çözüldüğünü göreceğiz. Toplumsal diyalogu geliştirerek, sevgi bağımızı ve toplumsal yapımızı güçlendirerek, geleceğe yürüyeceğiz.”ifadelerine yer verdi.

Esnaf odalarını da ziyaret etti

Tütüncü, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri 6.Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural'ı, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi de ziyarette bulundu. Toplumun nabzını tutan esnaf temsilcileriyle gündeme dair ufuk açıcı bir sohbeti paylaştığını aktaran Tütüncü, “Esnaf, toplumun temelidir. Hayatın her anında esnafla birlikte olmak aslında bizim için bir yaşam şekli.” dedi.

Isparta ve Burdur'daki ziyaretlere Kepez Belediye Meclis Üyeleri Adem Çelik, Hasan Cumhur Göncü, AKBB Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve AKBB Genel Sekreteri Süreyya İşeri de eşlik etti.