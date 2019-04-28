AKBEM, 23 Nisan'ı yılsonu gösterisiyle kutladı

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezlerinde (AKBEM) eğitim alan öğrencilerin hazırladığı gösteri, AKM Aspendos salonunda düzenlendi. AKBEM'de farklı branşlarda hem kültürel hem de sanatsal kurslara katılan 8-14 yaş grubu çocuklar, yıl boyu öğrendiklerini sergi ve sahne sanatları ile gösterdiler. Programın açılışında konuşan AKBEM Koordinatörü Hatice Özcan, “Öğretmen ve öğrencilerimiz bu özel güne çok iyi hazırlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı programımız ile hem çocuklarımız bayramlarını kutlayacak hem de yıl boyunca öğrendiklerini sahneleyecek. AKBEM ailesi bu yıl 24 branşta 4 bin 183 öğrenciye hizmet verdi. Yaz döneminde de öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Renkli gösteriler alkış aldı

AKBEM öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitler veren tiyatro oyunu alkış aldı. Programda halk oyunları, modern dans, bale, bağlama, gitar, piyano ve keman kurslarına katılan öğrenciler de sahne gösterisi sergiledi. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında AKBEM'lerde eğitim alan öğrenciler mezuniyet hatırası olarak AKBEM öğretmenleri tarafından madalya ile ödüllendirildi.