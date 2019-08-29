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AKBEM öğrencileri sihirbaz ve jonglörle eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren AKBEM’de eğitim alan öğrenciler için renkli bir etkinlik düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren AKBEM'de eğitim alan öğrenciler için renkli bir etkinlik düzenlendi.


Çocuklar birbirinden keyifli illüzyon ve jonglör şovları ile unutulmaz bir gün geçirdi. Antalya'da 8-14 yaş grubu çocuklara 17 farklı birimde 23 ayrı branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezlerinde (AKBEM) eğitim alan öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmek için AKBEM kurslarına katılan öğrenciler, kursların dışında eğlenceli aktivitelerle de buluşuyor.


AKBEM öğrencileri Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde kendileri için özel hazırlanan programda jonglör ve sihirbaz şovu gösterileriyle unutulmaz bir gün geçirdiler. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan şovlara zaman zaman çocuklar da eşlik ederek sihirbaz ve jonglörle sahnede yer aldı. Sihirbaz ve Jonglörün gösterilerini şaşkınlıkla ve hayranlıkla izleyen öğrenciler sanatçıları bolca alkışladı.

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